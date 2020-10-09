Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Джанкойская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №11) до 20:00 09.10.20 г.А также:Московский район: ул. Героев Труда, 30 (п. №1), пр. Московский, 193 (п. №8) до 20:00 09.10.20 г.Новобаварский район: Григоровское шоссе, 51 (п. №4, стояк) до 20:00 09.10.20 г.Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с), ул. Москалевская, 5, 5-а, 7, 7-в, 9, ул. Воскресенская (Урицкого), 29, 31, ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.20 г.Слободской район: ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау, 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.20 г.Холодногорский район: ул. Нежинская (ч/с) до 20:00 09.10.20 г.