Под угрозой старт отопительного сезона в Чугуеве, Рогани и некоторых ОСББ Харькова.

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций);

или заключение с Нафтогазом и выполнения договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

илисогласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

НАК "Нафтогаз" о задолженностях перед компанией, которые ставят под риск начало отопительного сезона. В компании отмечают, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством.Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнить обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 №867)", - говорится в сообщении.К таким условиям относится подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством, а также выполнение одного из следующих условий: