Регион снова лидирует по количеству новых случаев заболевания в Украине.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 630 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 63 случая больше, чем в Киеве и на 227 чем в Одессе, которые также находятся среди лидеров по распространению инфекции. Также сообщается, что 123 человека выздоровели.Всего, за время пандемии, в регионе зафиксировано 23342 случая COVID-19. 4832 человека выздоровели, 396 - скончались.