Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, трагедия произошла утром 8 октября на станции «Подгородняя». Поезд «Харьков-Казачья Лопань» сбил мужчину, которому на вид 25-30 лет.По словам машиниста, во время движения поезда он увидел человека, который лежал на путях, и задействовал экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось.Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.