8 октября около 8:50 в районе дома № 1 на улице Конева грузовой автомобиль «DAF» под управлением 51-летнего мужчины сбил насмерть пенсионерку.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия в полиции просят обращаться к следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области Мазюку Сергею Александровичу по телефонам: (057) 705-96-91, 096-027-32-24.