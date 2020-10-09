Злоумышленницей оказалась 13-летняя девочка, которая ранее состояла на учете в ювенальной превенции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП, 7 октября в полицию обратилась 38-летняя жительница города Валки, которая заявила о том, что неизвестные взломали дверные замки, проникли в ее дом и похитили мультиварку, косметику и другое имущество.Сотрудники патрульной полиции установили, что к совершению преступления причастна 13-летняя жительница соседнего села, которая ранее состояла на учете в ювенальной превенции."Следователями Валковского отдела полиции будут направлены в районный суд ходатайство о применении мер воспитательного характера к лицу, не достигшему возраста уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.