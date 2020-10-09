В пожаре пострадал владелец автомобиля.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 8 октября в 12:45 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля, который стоял в гараже частного домовладения по улице Азовская в Харькове."К месту вызова выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в гараже горел автомобиль «ВАЗ-2105» на площади около 5 кв.м. Во время пожара получил ожоги рук и лица хозяин домовладения, мужчина 1977 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. Он был госпитализирован в ожоговый центр больницы №4", - сообщили в ГСЧСВ 13:05 пожар был полностью ликвидирован.