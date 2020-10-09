Пожар начался в одном из припаркованных автомобилей, огонь от которого повредил еще две машины.

Как сообщили в ГСЧС, 9 октября в 2:52 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Lexus RХ 350», который был припаркован на парковке возле жилого дома 4-го микрорайона в городе Лозовая Харьковской области."К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент его прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади около 6 кв.м. Также от пожара пострадали еще два автомобиля "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry", которые были припаркованы возле сгоревшего автомобиля", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 3:04 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован.