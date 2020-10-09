Чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса Кабинет министров может ввести по инициативе президента.Сейчас такой необходимости нет. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщило в пятницу, 9 октября, информагентство РБК-Украина.
- Если будет потребность, и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости, - сказал он.
Немчинов отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.