Чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса Кабинет министров может ввести по инициативе президента.

Сейчас такой необходимости нет. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщило в пятницу, 9 октября, информагентство РБК-Украина.- Если будет потребность, и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости, - сказал он.Немчинов отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.