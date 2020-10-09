Воспитанники государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» 2 октября отметили Всемирный День улыбки.

Этот день ребята посвятили хорошему настроению и веселью. Вместе с воспитателями провели различные акции, разыграли «лотереи счастья» с пожеланиями и просто подарили друг другу искренние улыбки. Узнали также об истории и традициях празднования Дня улыбок в разных странах мира.– Улыбка – это чудо, с помощью которого в мире становится уютнее и теплее. Всемирный день улыбки – еще один день, чтобы сосредоточиться на добрых дела и подарить улыбку окружающим, – отметил начальник колонии Александр Сайко.