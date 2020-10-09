Гала-концерт XIV Городского фестиваля национальных культур «Харьков - наш дом» прошел 8 октября в Муниципальном центре культурных инициатив.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений города. Они исполнили традиционные танцевальные и музыкальные композиции своих стран.За активное участие в фестивале «Харьков - наш дом» представителям национально-культурных объединений вручили награды.Отметим, что в Харьковской области проживают представители более ста национальностей и народностей. В городе зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений и работает около 20 воскресных школ с углубленным изучением национальных языков и традиций. Наиболее многочисленные национальности Харькова - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, татары.