Министерство инфраструктуры будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года.

– Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы, – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net По его словам, это тяжелый законопроект.– Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: «Давайте не в этом году», − признался министр.По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС.– И это несколько пугает. Ведь технический осмотр автомобилей давно уже стал частным бизнесом. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов, − отметил Владислав Криклий.Напомним, обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС. В мае 2019 года Мининфраструктуры предложило возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.