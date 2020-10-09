По состоянию на 9 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 18 017 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 23 341 случай заболевания COVID-19, 17 866 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 073 пациента выздоровели, 402 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксировано 5 804 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4 779 человек умерли, 110 650 - выздоровели.