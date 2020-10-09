Харьковские таможенники задержали гражданина, который пытался провезти в электропечи 350 граммов метадона. Попытка оказалась неудачной – служебная собака унюхала запрещенное вещество и наркотики изъяли.

В минувшее воскресенье, 4 октября, в таможенном пункте пропуска "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы по ориентировке СБУ в Запорожской области во время таможенно-пограничного досмотра был обнаружен мужчина, который перемещал наркотическое вещество, по внешним признакам похожее на метадон, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы,– Легковой автомобиль под управлением гражданина Украины направлялся из Одессы в РФ через зону таможенного контроля пункта пропуска "Гоптовка". При проведении письменного декларирования гражданин заявил об отсутствии каких-либо оружия, боеприпасов и наркотических веществ, которые запрещены к перемещению через таможенную границу Украины, – говорят на таможне.Однако при осмотре багажного отделения автомобиля служебная собака по кличке Ив Сен Лоран, натренированная на поиск наркотических веществ, сработала на картонную коробку с надписью "Печь электрическая Saturn", находившейся в багажнике авто.– При проведении досмотра вещей гражданина с привлечением технических средств таможенного контроля внутри конструкционных полостей электропечи Saturn был обнаружен прозрачный пакет, в котором находились красные полиэтиленовые пакетики с веществом белого цвета. Приблизительный вес брутто — 350 грамм, – рассказывают в пресс- службе таможни.По словам мужчины, картонную коробку с надписью он взял с собой по просьбе третьего лица в Одессе.Как объяснили на таможне, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.