Генеральный директор КП "ХТС" Сергей Андреев пообещал, что срыва отопительного сезона в этом году не будет.

Андреев говорит, что в этом году отопительный сезон в начнется вовремя.— Полностью готовы к пуску тепла, ждем распоряжения городского головы. Сезон будет начинаться с 15 октября. Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет. Город будет включен за две недели, — сказал Андреев.В "Теплосетях" говорят, что износ теплосетей составляет 70 %, в этом году город переложил огромное количество труб с дефектами - наиболее аварийные участки— Аварийность в любом случае снизится. Аварийность будет, но наиболее опасные участки частично заменены, частично находятся в работе, — пообещал Андреев.Основные работы на теплосетях были в Киевском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах Харькова.Напомним, в 2019 году в Харькове отопительный сезон начался с опозданием. К отоплению должны были подключить дома с 15 октября, однако этого не произошло и к концу ноября. Харьковчане жаловались на сгнившие трубы и отпадающие из-за сырости обои.