Чтобы сделать онлайн-расчеты более безопасными, следует придерживаться нескольких правил. Первое и главное правило – никогда и никому не сообщать срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте.

Мошенники довольно часто обманывают доверчивых или несведущих граждан. Для этого у них есть несколько сценариев. Национальный банк опубликовал советы украинцам, как обезопасить онлайн-расчеты.Первое и главное правило безопасных онлайн-расчетов – никогда и никому не сообщать срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте.Иногда злоумышленники надевают маску покупателя. Например, если вы продаете какую-то вещь в интернете, а потенциальный покупатель для перечисления денег спрашивает не только номер вашей карты, но и срок действия, и трехзначный код на обороте – это явно мошенник.– Фактически 16-значный номер – единственная информация о платежной карте, которую можно разглашать без опасений, – говорят в Нацбанке. – Для перевода средств на карту вполне достаточно только ее номера. Если кто-то запрашивает не только номер вашей карты, но и другую информацию (срок действия карты, CVV-код с обратной стороны), надо прекратить общение с таким человеком.При наличии сомнений в той или иной ситуации, звонитен на горячую линию Нацбанка по телефону: 0-800-505-240.Если вы все же стали жертвой мошенников, звоните в киберполицию по номеру 0-800-505-170 или обращайтесь с жалобой онлайн по ссылке: cyberpolice.gov.ua.По данным Нацбанка, в первом полугодии 2020 года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн.