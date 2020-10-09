Повреждение на водопроводе диаметром 800 мм устраняют бригады КП «Харьковводоканал» по ул. Мира, 1.

Как сообщил сегодня, 9 октября, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, скрытое повреждение обнаружили в ходе обследования сети вечером 8 октября.- Это была скрытая течь. Когда произошел порыв, вода поступила в теплотрассу и по теплотрассе начала выбивать на территории участка водоснабжения на улице Мира. Мы открыли камеры, колодцы, пошли по водоводу и выявили трещину на стальном трубопроводе, - рассказал Владлен Волков.Он отметил, что бригады работают оперативно. Для ликвидации повреждения им нужно выполнить большой комплекс подготовительных работ – вскрыть камеры, демонтировать плиту перекрытия, закрыть задвижки большого диаметра от 600 до 800 мм, а потом уже приступить к сварочным работам. В ликвидации аварии будет задействована противоаварийная техника, специализированные откачивающие механизмы и автокран. Завершить ремонтные работы планируется в течение суток.Директор комплекса «Харьковводоснабжение» отметил, что водовод обеспечивает водой большую часть домов Немышлянского района. На время работ водоснабжение в них осуществляется с пониженным давлением. Также воду будут подвозить автоцистернами. О ремонтных работах оповещают жителей, такую же информацию передали в службу «15-62».