Впереди – длительный отопительный сезон, который должен стартовать уже в этом месяце. В отечественных подземных хранилищах накоплены рекордные объемы газа – 28 миллиардов кубометров, поэтому дефицит голубого топлива украинцам не грозит. А вот цена может колебаться в зависимости от спроса. Благодаря внедрению рынка газа теперь у каждого потребителя есть возможность выбрать поставщика с наиболее приемлемой для него стоимостью голубого топлива и качеством услуг.

Почем газ в октябре

С кем провести отопительный сезон?

Кто сейчас ваш поставщик?

Поставщик работает по всей Украине

Весь газ – из одной трубы

Счетчик никто не отберет

Снабжающие компании обнародовали свежие месячные тарифы – на октябрь.Например, газоснабжающая компания «Нафтогаз України» не стала повышать цену топлива. В октябре будет действовать сентябрьский тариф – 4,7 грн за кубометр. Цены остальных поставщиков колеблются от 4,8 грн до 6,8 грн за кубометр. Самый дорогой газ предлагает ТОВ «Одесагаз-постачання» по цене 6,85 грн.А вот ряд региональных газсбытов, которые поставляют газ большинству украинцев, впервые со старта рынка газа объявили различные тарифы. В октябре цена газа у них будет колебаться от 6,6 грн до 6,8 грн за кубометр. В частности, «Харьковгаз сбыт» установил цену на октябрь в размере 6,67 грн за кубометр. Для сравнения, в сентябре кубометр газа стоил 5,49 грн, а в августе – 4,49 грн.– Это по сути сезонное колебание цены, потому что с октября существенно увеличивается расход газа у каждого потребителя. Кроме того, на рынке природного газа отбор идет не только населением, но и юридическими лицами, – пояснил подорожание директор ООО «Харьковгаз сбыт» Павел Тындик.По его прогнозам, в последующие месяцы подорожание голубого топлива продолжится.– На это влияют, прежде всего, цены на рынке, – пояснил он.Благодаря введению рынка газа запастись топливом на зиму и застраховаться от возможных колебаний цены теперь может каждый желающий. Газоснабжающие компании предлагают клиентам различные тарифы и акции, в том числе на отопительный сезон или целый год вперед.Так, например, региональные компании, и в частности, «Харьковгаз сбыт», который поставляет газ большинству жителей Харькова и области, к отопительному сезону предложили тариф «Твоя энергонезависимость» с ценой 5,5 грн за кубометр. Но акционное предложение действовало только до 30 сентября.Самое дешевое «зимнее предложение», согласно обзору, который подготовила «ГазПравда», – тариф «Сезонный» от компании «ВЕК Паливенерго». Цена – 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но уплатить придется сразу – авансом. А за сверхурочные объемы придется платить уже по рыночной цене.Следующий тариф – «Годовой», но с помесячной оплатой – от газоснабжающей компании «Нафтогаз Українb». Цена 5,24 грн за кубометр осталась неизменной с конца сентября. При этом вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года. То есть, если потребитель подключится к этому тарифу до 31 октября, то сможет платить фиксированную цену – 5,24 грн за кубометр – независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказанными объемами. Остальные поставщики обязывают оплачивать сверхурочные объемы отдельно, по рыночным ценам.Свой тариф без предоплаты под названием «Прогнозируемый» имеет и газопоставщик «Аскания энерджи». Цена – 5,5 грн за кубометр с октября по апрель при условии подключения до 25 октября. Альтернативный тариф – «Экономный» – предполагает цену 5,25 грн за кубометр при условии подключения до 25 октября. Но нужна стопроцентная предоплата. А сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам.Компания ETG.ua предлагает тарифный план на отопительный сезон под названием «Теплый дом». При подключении до 25 октября предполагается цена 5,9 грн за кубометр. За весь прогнозный объем за шесть месяцев отопительного сезона (с 25 октября по 1 мая) придется внести 100% предоплаты. А в случае использования надпрогнозного объема газа надо платить по рыночным ценам.Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на шесть месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр при условии подключения до 15 октября. Оплата – по факту потребления.Между тем далеко не все харьковчане и жители области понимают, кто же является их поставщиком газа на данный момент – «Харьковгаз сбыт», «Харьковгаз» или «Харьковгоргаз»?Поставщик – это продавец товара, в данном случае газа. Для большинства жителей Харькова и области это «Харьковгаз сбыт». А «Харьковгаз» и «Харковгоргаз» – газораспределительные компании, которые доставляют потребителю товар, то есть газ по трубам.– Чтобы газ был у потребителя, он, во-первых, должен купить его у поставщика, а во-вторых, заказать услугу по доставке. Таким образом, образом клиент оплачивает голубое топливо двум компаниям: за газ как товар он платит поставщику, а именно «Харьковгаз сбыту». За услуги по доставке топлива по газораспределительной системе и за обслуживание труб жители Харькова платят «Харьковгоргазу», а жители области – «Харьковгазу», – поясняет Павел Тындик. – Это два разных платежа.: один – за газ как товар поставщику, второй – за доставку и обслуживание сетей газораспределительной компании.Начиная с 1 августа любой потребитель может отказаться от услуг имеющегося у него поставщика газа и выбрать себе любого другого, имеющего соответствующую лицензию НКРЭКУ на этот вид деятельности.– Данная лицензия не ограничена территорией той или иной области или города и действует на всей территории Украины. Так что, при наличии лицензии поставщик имеет право работать по всей Украине. То есть человек проживающий в Харькове, может выбрать в качестве поставщика любую компанию, которая работает на рынке Украины, – пояснил Павел Тындик.По его данным, с 1 августа «Харьковгаз сбыт» сменили на другого поставщика 74 потребителя: 21 – в августе и 53 – в сентябре.Различается ли газ по качеству у разных поставщиков? И каким образом тот или иной поставщик доставляет именно свой газ потребителю. Уж не придется ли при смене поставщика прокладывать новые трубы? – беспокоятся наши читатели.Если потребитель сменит поставщика, ему будут по-прежнему доставлять такой же газ по той же трубе, потому что газораспределительная система – одна, прокладывать новые трубы не понадобится.– Весь газ, который передается по газотранспортной системе, вне зависимости от того, кто является его собственником, то есть поставщиком, – один и тот же, и качество его абсолютно одинаково по всей Украине, – уточнил Павел Тындик. – Просто собственниками этого газа является разные компании. И потребителю поставляет газ та компания, с которой у него заключен договор. И потребитель получат такой объем газа из системы, какой предусмотрел для него поставщик, и по той цене, которую установил на газ его поставщик.«Если потребителю установили бесплатный газовый счетчик, не заберут ли его при смене поставщика? И кто их вообще устанавливает?» – с такими вопросами обращаются харьковчане в редакцию «Вечерний Харьков».– Установкой счетчика, а также контролем потребления газа занимается газораспределительная компания, то есть «Харьковгоргаз» в Харькове и «Харьковгаз» в области. Они, собственно, занимаются установкой и обслуживанием приборов учета. Таким образом, наличие счетчика или его отсутствие не влияет на выбор поставщика природного газа, – пояснил Павел Тындик.