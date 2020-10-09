Отделение для пациентов с коронавирусом, которое открылось в харьковской городской больнице №18 1 октября, заполнилось за сутки. В больнице заболели четыре медработника, неделю медучреждение не принимает новых пациентов.

Об этом "Суспільному" рассказал главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус. По его словам, сейчас 16 человек находятся на кислородной поддержке, шестеро - в реанимации.- Свободных мест нет. На 50 койках находится 51 больной. Сейчас мы не работаем на прием, потому что у нас некуда положить новых пациентов. Это отделение начало работать с 1 числа. Заполнение произошло за сутки. В настоящее время частично решен вопрос обеспечения кислородом, - отметил Менкус.В больнице должны работать четыре бригады по 12 медиков, но сейчас помощь оказывают неполными бригадами.- Четыре медработника заболели, и заменить их некому. Они на самоизоляции, пытаемся обратиться к коллегам, друзьям по работе для того, чтобы хотя бы кого-то направить сюда, - добавил главврач.В больнице нужны врачи-анестезиологи, терапевты и рентгенологи.