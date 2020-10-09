Харьков, который мы теряем... Под угрозой уничтожения оказались еще два уникальных здания в центре города – на улице Мироносицкой, 62 и 64 решили построить жилой дом с административно-торговыми помещениями и паркингом.

Статус памятника вернуть не удалось

Дом имеет интересную историю

На здании должна быть доска с именем Шапошникова

Исторический Харьков нужно срочно спасать

Решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка приняли депутаты на сессии Харьковского горсовета. Разрешение предоставлено для ООО «Кронос элитбуд». Площадь участка – 0,2 гектара.Между тем, как сообщил депутат горсовета Игорь Черняк, согласно историко-архитектурному опорному плану, этот участок относится к «розовой» зоне, где, согласно постановлению Кабмина, новое строительство запрещено.– Дома по указанным адресам не являются памятниками архитектуры. Однако они находятся в охранной зоне и рядом расположены другие памятники. Поэтому постановление Кабмина запрещает здесь новое строительство, – говорит Игорь Черняк.По словам культуролога, краеведа, члена Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма ХОГА, профессора НТУ «ХПИ» Михаила Красикова, дом № 64 на улице Мироносицкой раньше был памятником истории на основании того, что в нем жил Григорий Петровский, который в разные годы возглавлял народный комиссариат внутренних дел РСФСР, был председателем Всеукраинского революционного комитета, одновременно Всеукраинского ЦИК и ЦИК СССР. Однако на волне декоммунизации владельцы здания настояли на том, чтобы лишить здание статуса памятника истории.– Огромная группа харьковчан – ученые, художники, руководство Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Ассоциации дизайнеров Украины и другие неравнодушные люди – добивались, чтобы этому зданию был возвращен статус памятника истории, но в связи с тем, что там жил Михаил Шапошников, многолетний ректор Худпрома. Дом был признан памятником истории с новой формулировкой на заседании Консультативного совета по охране культурного наследия при департаменте культуры и туризма ХОГА, однако департамент так и не отправил в Киев эти документы – соответственно, новый охранный статус исторический дом не получил, – сетует Михаил Красиков.Кроме того, архитекторы – в частности, Владимир Новгородов, Владимир Лопатько, Екатерина Кублицкая – справедливо считают, что уникальное строение заслуживает того, чтобы стать памятником архитектуры.– Дом № 64 на одной из старейших улиц Харькова – Мироносицкой – был построен в 1895 году. Архитектор неизвестен, но здание отличается оригинальностью, оно не похоже ни на одно из строений в Харькове. Это характерно для стиля модерн, особенность которого именно в оригинальности построек, – говорит Михаил Красиков. – Но «благодаря» чиновникам здание по сей день не имеет статуса памятника архитектуры, – с сожалением замечает Михаил Красиков.История дома № 64 на Мироносицкой очень интересна, замечает историк.– Даже тот период (1922–1934 годы), когда там жил Петровский. Григорий Иванович симпатизировал деятелям культуры и науки, и в его доме бывали многие известные ученые, писатели, артисты, музыканты. В частности, у него не раз бывал академик Василий Данилевский. И уже этот факт делает дом историческим, – рассказывает Михаил Красиков. – С 1940-х в доме проживали директора и другие руководители ХТЗ. Как бы негативно ни относился к этим людям Институт национальной памяти (естественно, они были коммунистами), тем не менее они создавали экономику страны, поэтому нет причин вычеркивать из истории их имена.И, наконец, в этом доме в 1953–1972 годах жил Михаил Шапошников – с 1948 года ректор Харьковского художественного института, который позже стал называться художественно-промышленным институтом. Теперь это академия дизайна и искусств.– Михаил Шапошников был очень интересным живописцем и прекрасным педагогом. Многие известные художники (в частности, Олег Лазаренко, Александр Шеховцов, Елена Дербилова, Вячеслав Шулика) очень высокого мнения о нем как о педагоге и мастере. Кроме того, он был одним из основателей учения о цветоведении. Представьте себе, его приглашали в Москву читать специальные курсы по цветоведению для тамошних студентов-художников. Даже в Москве не было таких специалистов! – продолжает краевед.Наверное, самая главная заслуга Шапошникова для Харькова заключается в том, что он буквально спас уникальный вуз, который в свое время оказался на грани закрытия.– В 1959 году, когда Шапошников возглавлял художественный институт, над вузом нависла реальная угроза закрытия. На волне бредовой тенденции «оптимизации» (популярной и сегодня) решили, что стране не нужно так много художественных институтов. Возникла идея оставить такие вузы в Киеве и во Львове, а в Харькове – закрыть или, в лучшем случае, минимизировать до одного факультета, присоединив к другому институту. И то, что ХГАДИ сегодня существует, – заслуга Михаила Александровича, – уверен Михаил Красиков.Шапошников ввел совершенно инновационное по тем временам направление – промышленный дизайн, благодаря чему вуз выжил, превратившись в художественно-промышленный институт.– Тогда это было очень актуально, потому что дизайн в нашей стране в то время делал только первые шаги. Хотя хорошие основы для него были заложены еще в начале ХХ века, а также в 1920-е и 1930-е годы. Однако должного развития в последующие два десятилетия дизайн не получил, – говорит Михаил Красиков.В связи с этим профессор вспоминает о Марии Раевской-Ивановой, которая именно в Харькове открыла художественную школу, ставшую впоследствии художественным училищем.– Там готовили не столько академистов, сколько прикладников. И вот та красота, которую мы сегодня видим на улицах Харькова, эти изумительные украшения на зданиях – все сделано в значительной степени руками тех, кого воспитала Мария Дмитриевна, первая женщина в Российской империи, которая получила диплом художника, – рассказывает Михаил Красиков. – Во время учебы в Германии она не только познавала тонкости работы живописца и графика, но и освоила секреты декоративно-прикладного искусства. Едва ли не впервые в Российской империи она стала вводить в программу своей школы, основанной в 1869 году, курсы, которые мы сегодня назвали бы дизайнерскими. Увы, в первые десятилетия советской власти это направление в изобразительном искусстве было на периферии. Но Михаил Шапошников его реанимировал. И сегодня в названии академии фигурирует слово «дизайн», и обучают там самым востребованным профессиям. Так вот, все это практически с нуля создавал Шапошников, причем не боялся привлекать для преподавания опальных «формалистов» — таких, как Василий Ермилов и Борис Косарев.По мнению Михаила Красикова, безусловно, такой человек заслуживает, чтобы о нем помнили.– И, конечно же, на здании должна быть мемориальная доска с его именем, а дом следует взять на учет как памятник истории, – говорит он.По словам Михаила Красикова, дом № 62 на улице Мироносицкой еще более интересен в историческом плане.– Там жил много лет – с начала 1920-х вплоть до своей смерти в 1939 году – Владимир Яковлевич Данилевский, всемирно известный физиолог, основатель и директор Органотерапевтического института, Женского медицинского института, академик АН УССР — тот самый, чье имя носят и харьковская улица, и Институт проблем эндокринной патологии. Это гордость нашего города и всей Украины. И, конечно же, – преступление, что здание до сих пор не взято на учет как памятник истории, и, разумеется, на доме давно должна была появиться мемориальная доска, – считает Михаил Красиков.Кстати, по словам культуролога, и первый дом, в котором жил Данилевский до революции – на улице Чернышевской, 16, – сейчас тоже находится под угрозой сноса. А у него еще более грандиозная история (об этом читайте в одном из следующих номеров «Вечернего Харькова»).– Исторический Харьков нужно срочно спасать, однако Харьковский центр охраны культурного наследия никаких шагов в данном направлении не предпринимает, как и Департамент градостроительства и архитектуры ХОГА, – замечает Михаил Красиков.