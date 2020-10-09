Около 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок этой страны. Это станет возможным благодаря подписанному вчера Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.Отмечается, что Соглашение обеспечит дальнейшее поступательное развитие отношений Украины с Великобританией после окончания переходного периода, предусмотренного соглашением об ее выходе из состава Европейского Союза.- Подписание этого Соглашения, которое гарантирует Украине преференциальный доступ на рынок Британии, является важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами. В частности, квотирование по некоторым товарами увеличится с 13% до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Кроме того, условия доступа на рынок Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь их пересмотр состоится уже в 2022 году, - прокомментировал перспективы Украины заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка.По его словам, Соглашение предусматривает уровень либерализации условий торговли товарами и услугами между Украиной и Великобритании на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. С даты вступления в силу Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией произойдет полная либерализация 98% товарной номенклатуры, а с 2023 г. для Украины либерализованными будут еще 2% товаров. Количество тарифных квот для Украины составляет 36 + 4 дополнительных. Нулевые тарифные квоты устанавливаются британской стороной дополнительно к предоставленным в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.