В новом отопительном сезоне тариф на теплоснабжение и горячую воду для харьковчан будет снижен на 4%.

Об этом 9 октября в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.По его словам, в течение 2020 года предприятие вело работу по оптимизации структуры тарифов на тепловую энергию. В итоге они были пересмотрены, и решением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утверждены новые тарифы, которые, при выполнении определенного условия, должны начать действовать с 1 ноября.- Условие простое. Сейчас подготовлен законопроект, который вносит изменения в закон о жилищно-коммунальном хозяйстве. По информации Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, изменения будут приняты до конца октября, и это позволит применить новые тарифы, - отметил Сергей Андреев.