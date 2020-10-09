В марте 2019 года Кабинет министров отменил обязательное ведение книги жалоб и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб больше года оставались в нормативных документах правительства. Теперь они отменены окончательно.

Потребители могут использовать современные цифровые средства коммуникации с предпринимателями вместо отмененных книг жалоб и предложений, сообщает пресс-служба Министерства экономики.На прошлой неделе вступило в силу постановление Минэкономики об отмене обязательного ведения книги жалоб и предложений.В Минэкономики предлагают потребителям оставлять отзывы через горячую линию, электронные письма или социальные сети. Для защиты прав потребителя можно обратиться также в Госпродпотребслужбу.В министерстве считают, что такая практика соответствует европейским и мировым стандартам и сможет наладить правильную коммуникацию между бизнесом и потребителем. Практику ведения книг жалоб и предложений в ведомстве назвали устаревшей и неэффективной.Ранее предприниматели должны были тратить много времени и средств на ведение книги жалоб и предложений, отмечают в министерстве. За год такие расходы предпринимателей составляли 44 миллионов гривен. Эта сумма включала в себя организационные расходы и рассмотрение жалоб. При этом наличие книги не гарантировало решение проблемных вопросов, которые возникали у покупателей, – отмечают в Минэкономики.Еще в августе 2018 года Минэкономразвития подготовило проект постановления об отмене книги жалоб и предложений. В марте 2019 года Кабинет министров отменил обязательное ведение книги жалоб и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб больше года оставались в нормативных документах правительства.