Об этом доктор экономических наук, украинский политик и публицист Александр Кирш написал на своей странице в соцсетях.

"Можно было бы, конечно, вспомнить отреставрированное здание филармонии или открытие станции метро «Победа», это самые знаковые и крупные объекты. Было ещё новое оборудование в больницах областного значения, которые лечат и харьковчан, ремонты в театрах Шевченко и Пушкина, спортивной школе ХТЗ, начало строительства нового онкоцентра, который должен был работать на 5 регионов", - рассказал Кирш.Однако, по словам автора, лучше всего запоминается собственный опыт."Приведу пример своего сотрудничества с Юлией Александровной в период, когда я был народным депутатом Украины и представлял наш 169-й избирательный округ (Киевский и часть Московского района города Харькова). Пятихатская школа 62, которой (и далеко не единственной) мы вручили новый компьютерный класс из 15-ти компьютеров. И не просто подарили, а добились совместными усилиями, чтобы проблема с компьютерными классами была решена. Потому что когда мы приезжали в школы, а там компьютеры стоят, как говорится, позапрошлого века, мы меняли ситуацию. Так что я могу подтвердить, что работа велась совместная, как для округа, так и для города", - подчеркнул экономист.