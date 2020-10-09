Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Если вы еще не чувствуете себя царем природы и властелином Вселенной, то это скоро пройдет. На днях вам грозит мания величия. Объективностью завтра похвастаться не сможете. Не позволяйте подозрительности испортить вам жизнь.Вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль переставить мебель. Не надо! Завтра дела, связанные с денежными вопросами, будут легко поддаваться разрешению.Подходящее время для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно. Завтра вы будете передвигаться с бешеной скоростью. День этот спокойным назвать трудно.Время не слишком подходит для празднований и развлечений. Лучше вплотную заняться делами. Завтра можете позволить себе действовать без промедления, по первому движению души.В вас проснется ораторский дар – сможете убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером. Вы хотите добиться успеха и насладиться им быстрее. Но не позволяйте нетерпению стать вашей проблемой.Придется больше заботиться о чьих-то интересах, совершенно забросив собственные нужды. Винить в этом особо некого. Ваши планы на завтрашний день могут поколебаться под давлением внешних сил.Все, что вы запланировали, можно с успехом забыть. Все сложится не так, как хотелось бы, но неплохо. Завтра ваше состояние будет весьма неустойчивым. Возможно, придется освободиться от части груза.В зависимости от того, предпочитаете вы тратить деньги или зарабатывать, стоит заняться противоположным делом. В этом случае гарантирован выигрыш. Чем меньше завтра будете думать о себе, тем легче пройдет день.Все будет меняться слишком быстро, так что не успеете понять, что происходит. Завтра с вами будут весьма любезны люди, мало знакомые или просто сильно от вас удаленные. Те же, кто находится близко, большой радости не принесут.Вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный. Завтра немного разыграется воображение. Не так, чтобы до розовых слонов, но изрядно.Вы можете почувствовать недостаток сил – как физических, так и душевных. Постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей. Завтра вам придется изменить решение, принятое на днях.Время стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запастись энергией. В ближайшее время она вам пригодится. Завтра сможете без особых потерь перенести любую бурю.