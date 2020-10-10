Синоптики утверждают, что аномалий в октябре не ожидается, все будет в пределах средних многолетних значений.

В октябре средняя температура воздуха в Украине будет в пределах климатической нормы и составит +7–12°С, в горах – +6–7°С, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.Осадки тоже ожидаются в пределах нормы – в среднем 30–65 мм, в Карпатах местами – 75-100 мм.Климатическая характеристика среднестатического октября в нашей стране следующая:1) во второй (11–20 октября) и третьей (21–31) декадах месяца среднесуточная температура опускается ниже +8°С, и только на юге и в Закарпатье это происходит обычно в первой декаде ноября. В это время – в середине октября – включается централизованное отопление;2) абсолютный максимум для температуры воздуха – +25–35°C, в горных районах – +18–24°C;3) абсолютный минимум – 5–16°С мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах – местами до 18–23°С мороза, на юге Крыма – от 0°С до 2°С мороза;4) среднее количество осадков – 20–54 мм, в Карпатах – до 80 мм, на высокогорье – до 120 мм.Кстати, последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений на планете. Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации, сообщает Deutsche Welle. Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1°С с начала доиндустриального периода и на 0,2°С по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы.