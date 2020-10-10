Насколько я знаю, с 28 сентября разрешен въезд иностранцев в Украину, но с определенными условиями. Что это за условия? И придется ли моему другу из Германии сидеть две недели на самоизоляции? Надежда

Теперь иностранным гражданам и лицам без гражданства для пересечения границы нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, который выдан украинской страховой компанией или иностранной, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской компанией-партнером и покрывает возможные расходы, связанные с лечением коронавируса, обсервацией. Полис должен действовать на срок пребывания лица в Украине. Если полиса нет, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает иностранцам и лицам без гражданства.Такое требование не распространяется на иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, а также беженцев, дипломатов и прочих сотрудников иностранных представительств, военнослужащих НАТО.Также внесены изменения в порядок самоизоляции. Теперь самоизоляции подлежатлица, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением Covid-19.Из этого правила есть исключение. Так, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным человеком, самоизоляция не требуется для таких категорий:– лиц, не достигших 12 лет;– лиц, прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;– лиц, являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением Covid-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней или едут по Украине транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;– работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;– водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;– инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений украинкой армии;– деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим для каждого;– лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации, имеющих отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.