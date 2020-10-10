Островки безопасности и чокеры – с 1 ноября в Украине вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность пешеходов на дорогах. Помимо «лежачих полицейских» появятся и новые средства для урегулирования дорожного движения. Однако эксперты считают, что только лишь инфраструктурными изменениями проблему не решить.

Необходимо вернуть уважение к закону

Чем ниже уровень жизни, тем больше аварийность

Что такое чокер?

До сих пор, по информации пресс-службы Укравтодора, существовало только одно средство урегулирования движения в Украине – так называемый лежачий полицейский. Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск. Чтобы повысить безопасность на дорогах страны, Укравтодор разработал новые стандарты, которые вступят в силу с 1 ноября 2020 года. Все они будут направлены на то, чтобы заставить водителей двигаться в пределах разрешенной скорости.– Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции, – говорят в Укравтодоре.Помимо снижения скорости, эти средства позволят сделать движение транспортных потоков более равномерным. Особенно это касается тех участков дорог, где активное движение автомобилей переплетается с не менее активным передвижением велосипедистов и пешеходов. Благодаря новому обустройству дорог водителям будет проще поддерживать одинаковую безопасную скорость, без рывков и резких остановок, считают в Укравтодоре.– Все эти «новые» средства урегулирования дорожного движения – не ноу-хау, они давно известны и уже применяются на наших дорогах. Там, где ведется новое строительство, везде применяются новые стандарты, – замечает вице-президент ОО «Общество участников движения», председатель Общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз. – Например, на трассе Киев – Харьков уже устанавливаются подземные пешеходные переходы. Если помните, раньше сооружались надземные, по которым невозможно вскарабкаться здоровому человеку, не говоря уж о человеке с инвалидностью. Корову либо козу перевести через дорогу тоже не представляется возможным. Понастроили – а никто ими не пользуется. Сейчас уже начали сооружать подземные переходы-переезды, по которым можно не только пешеходу дорогу перейти, но и на машине проехать.Проблему безопасности дорожного движения, в том числе безопасности пешеходов не решить исключительно нормальными дорогами, доступными переходами, установкой предупреждающих светофоров, островками безопасности и чокерами. Тут необходим комплексный подход, считает вице-президент ОО «Общество участников движения», председатель Общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз.– Начнем с того, что дорожной полиции у нас вообще нет. На патрульных полицейских взвалили очень много обязанностей, в том числе и безопасность дорожного движения. Они едва успевают реагировать на бытовые вызовы, хулиганство, а им еще и за безопасностью на дорогах надо следить. При увеличении количества автомобилей и интенсивности движения контроль за безопасностью на дорогах только падает, – говорит Виктор Козориз. – Когда была ГАИ, на особо опасных участках, в проблемных местах инспекторы несли дежурство, то есть выполняли свою санитарную функцию. Вот в Манченках, например, если ехать из Харькова в Киев, несмотря на то что дорога проходит через село, все автомобили летят со скоростью сто и более километров в час. Там всегда дежурила ГАИ, водители об этом прекрасно знали и соблюдали положенную в населенном пункте скорость. Сейчас полиции как таковой на дорогах нет, физического контроля за дорожными движением нет. И автофиксации нарушений ПДД в Харькове нет, установили в Киеве 20 камер и на том остановились.Именно в этом эксперт видит основную проблему увеличения количества ДТП, а не в том, что где-то не хватает «лежащих полицейских» или чокеров. По его словам, люди, чувствуя слабость государства в целом, начинают игнорировать законы, что приводит к массовым ДТП.– А Правила дорожного движения – это один из законов массового пользования. Если нет контроля, водители позволяют себе и на бордюре припарковаться, и бросить машину на пешеходном переходе. И это массовое явление. То, что мы сегодня видим на дорогах, – это массовое игнорирование законов государства. Можно построить новые дороги, оснастить их светофорами и так далее, но вернуть людям уважение к закону, к правилам дорожного движения, к другим людям, которые являются участниками дорожного движения, намного сложнее, – замечает Виктор Козориз.Кроме того, по словам эксперта, необходимо особое внимание уделить социальной рекламе, пропагандирующий необходимость соблюдать правила дорожного движения.– Вы посмотрите, сколько вдоль дорог билбордов, и если хотя бы каждый десятый был посвящен безопасности дорожного движения – пользы было бы гораздо больше, – считает Виктор Козориз.При этом он отмечает, что и сами пешеходы не очень-то дисциплинированны.– Как ни странно, это связано с уровнем жизни. Ученые вывели формулу, котоаря гласит: чем ниже уровень жизни людей, там выше аварийность на дорогах с участием пешеходов, – говорит Виктор Козориз. – Вот переходит дорогу пожилой человек. Под гнетом проблем или болезней абсолютно не обращает внимания на безопасность дорожного движения. А у нас сейчас количество таких людей выросло. Уровень жизни падает, бедность растет, люди под давление социальных, бытовых, экономических проблем теряют чувство ценности жизни и безопасности. Это тоже большая проблема.Выяснить, что же такое загадочный чокер, неоднократно упомянутый выше, оказалось не так-то просто.Если верить «Википедии», чокер (с англ. choker – душитель) — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее и оснащено регуляторами размера. А вот что это значит применительно к безопасности дорожного движения и какую функцию выполняет на дороге, не знают ни в «Обществе участников движения», ни в патрульной полиции («Спросите у Укравтодора», – посоветовали нам).Разъяснения удалось получить в облавтодоре.– Согласно ДСТУ, чокер – это средство успокоения дорожного движения, которое является горизонтальным расширением тротуара, бордюра или островка безопасности на проезжую часть, что приводит к ее сужению с одной или с обеих сторон одновременно, – сообщил «Вечернему Харькову» заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Михаил Богатырь. – Проще говоря, это специальное расширение тротуара с двух сторон проезжей дороги. Эти расширения находятся не четко друг против друга, а на некотором расстоянии – вдоль дороги. Применяется чокер для того, чтобы снизить скорость автомобиля – подъезжая к этому месту, водителю волей-неволей приходится сбавлять скорость, чтобы объехать это расширение. Чокер – более современное устройство, нежели «лежачий полицейский» и широко практикуется в Европе.