В 11 регионах больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Если ситуация будет усугубляться, Минздрав предложит ввести жесткие ограничения.

– Общее количество коек, отведенных для больных коронавирусом, составляет по всей стране около 37 тысяч. На сегодняшний день с установленным диагнозом или подозрением на коронавирус в больницах находятся 16745 человек. Если мы выйдем более чем на 60%, будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны, – сказал в эфире ICTV министр охраны здоровья Максим Степанов.При этом он отметил, что речь не идет о «полной остановке страны», потому что она должна «экономически выдержать» это.По словам министра, он не считает необходимым полный локдаун в Украине. Однако он призывает прекратить «легкомысленное отношение и игру в политику». В качестве примера игры в политику он назвал концерт Оли Поляковой в Харькове.Напомним, 3 октября на стадионе ДЮСШ№5 состоялся концерт ко Дню учителя, на который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, собралось около двух тысяч зрителей. И большинство из них дружно проигнорировали и маски, и социальную дистанцию.Полиция открыла производство по факту нарушения карантинных правил на концерте Оли Поляковой. О прошедшем празднике отчитались на странице Новобаварского района в «Фейсбуке» и на сайте горсовета. Учителей со сцены поздравлял первый вице-мэр Игорь Терехов. Однако организаторов пока не нашли.– Нет организаторов в настоящее время. Когда мы проводили работу, их на месте не было. И как мы поняли, во время проведения концерта их тоже не было, – говорит начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук.