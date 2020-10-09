Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что двое старших оперуполномоченных отдела криминальной полиции Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области достоверно знали, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы, однако, вопреки требованиям действующего законодательства, не сообщили своему руководству и органам досудебного расследования о преступлении. Более того, полицейские содействовали сокрытию виновного в убийстве, и трупа девушки.Сейчас Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских по факту сокрытия особо тяжкого преступления. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.