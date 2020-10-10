Однокрылый сыч Боня, одноногая сойка Том, безобидный удод Граф Дуку и голубь-путешественник Юджин – более 20 различных птиц вот уже пять лет живут в двухкомнатной квартире обычной харьковской пятиэтажки. Каждое утро беспокойное хозяйство приветствует приютившую их семью разноголосым пением. Хозяева не против – привыкшие к походам, они чувствуют себя как в лесу.

Удода отбил у сорок

Попугая забрал у агрессивной кошки

Голубь отказался покидать гостеприимный дом

Однокрылый сыч – в авторитете

Сойка меняет украденную вещь на вкусняшку

По весне сычи поют даже ночью

За птичьей дисциплиной следит шелти

Харьковчанин Александр Вертий – конструктор нестандартного оборудования. Да и сам он – человек нестандартный. Ну, скажите: часто вам приходилось видеть людей, которые подбирают на улице потерявшихся, выпавших из разоренного гнезда, раненых, покалеченных птиц, несут их домой, лечат, выхаживают и отпускают на волю? А тех, кто уже не сможет прижиться в дикой природе, Александр оставляет у себя. Сегодня в обычной двухкомнатной квартире харьковской пятиэтажки живет как минимум 20 самых разных пернатых, не считая «мелочевки» в виде чижей и синичек.– Жена не против. Она и сама с удовольствием выхаживает птичек и ухаживает за ними, а дети – сын-студент и дочка – терпят. По крайней мере им пришлось привыкать к тому, что ничего нельзя оставлять на столе, – улыбается Александр.По его словам, он с самого детства живет бок о бок с животными.– У меня постоянно были то птицы, то ящерицы – кто у меня только ни жил. Мне это не претит, брезгливости не вызывает, – говорит любитель животных. – Мелкие операции я делать умею – извлечение скобочек, пулек, заноз. Сойке лапку ампутировал, потому что кость была раздроблена так, что обратно не «слепишь». Сейчас у нас живут две сойки – однолапый Том и Сойер.Пернатое семейство, поселившееся в квартире Александра, состоит из птиц, которых по той или иной причине нельзя отпускать на волю – сойка-потеряшка, три сыча, совы, удод...– Если птенец сойки потерян, и родителей рядом нет – он один не выживет, поэтому у нас и остаются все потеряшки, – рассказывает Александр. – Друзья приобрели двух сов, а потом неожиданно получили разрешение на выезд в Австралию – с совами туда никак. Теперь птицы живут у нас. Удода я отбил у сорок. Иду с работы, смотрю – сороки кого-то гоняют. Отогнал сорок – увидел удода. Поискал родителей – нашел одного застреленного из «воздушки». Засунул птенца в карман – теперь у нас живет. Трех сычей с небольшим конфликтом удалось забрать у одного «любителя». Он кормил их непонятно чем, в результате они стали абсолютно лысыми. Один бедняга – без крыла.По словам Александра, сыч в кормлении – птица достаточно своеобразная, ест только живой корм.– Приходится выращивать личинок жучков зофобас морио – это американский родственник нашего мучного червя. Они всеядные. Если, допустим птичка умерла от чего-то инфекционного, можно просто положить ее в ящик с этими червями – останется один скелет. Им, как и любому животному, нельзя давать очень соленое, а в остальном сжирают все подряд, – говорит Александр.Волнистый попугай оказался у Александра в результате конфликта птицы с кошкой.– Он жил у моих знакомых и два года прекрасно сосуществовал с кошкой. Однако в один прекрасный момент она решила попугая съесть. Теперь он живет у нас в клетке вместе с чижиками и отлично себя чувствует, – рассказывает «птичий папа».Среди питомцев гостеприимной семьи – целый отряд мелких птичек: и дубоносики, и зеленушки, и коноплянки, счету которым Александр и сам не знает.– Ими жена занимается. Уверяет, что каждая из них имеет свое имя. Мы привезли их из Комсомольска (Горишни Плавни. – Прим. ред.). Там взорвалась бочка с мазутом и птиц накрыло взвесью. Часть из них попала ко мне. У некоторых была нарушена координация, выжили не все. Например, из трех дубоносиков спасти удалось только двух, – говорит он.Спас Александр и птенцов синичек, брошенных родителями. Они могли погибнуть на морозе.– Как-то зовет меня детвора – сломалась ветка дерева, на которой был закреплен скворечник. Птичий домик от удара о землю развалился, а в нем оказалось десять птенцов. Изменившееся «место жительства» родители уже не узнают и туда не возвращаются. Некоторые птенцы получили сильные ушибы и не выжили, а тех, что нам удалось выходить, выпустили на волю. Синица – птица очень адаптивная, – рассказывает добросердечный харьковчанин.Некоторым пернатым гостеприимный дом настолько пришелся по вкусу, что они отказываются его покидать. Именно таким оказался голубь Юджин.– Выкормили, выпустили... А вечером глядь – сидит на подоконнике, – улыбается Александр. – Теперь каждый день ходит с нами на прогулку. Утром, когда выгуливаем собаку, садится на плечо и выезжает на свежий воздух. По пути может отправиться в самостоятельное путешествие. Два раза вот так улетал, но к вечеру, когда птицы готовятся ко сну, возвращался на подоконник – приходилось поднимать сетку и запускать.Александр заметил, то между «разношерстными» питомцами наблюдается очень интересное взаимодействие, которого в природе просто не может быть.– Все боятся удода. Его зовут Граф Дуку, как персонажа «Звездных войн». Птица абсолютно безобидная, но для моих пернатых – непривычная. Поэтому даже сойка боится удода, – рассказывает харьковчанин. – Голубь считает кухню свой вотчиной и прогоняет оттуда сойку, тогда как в природе эта сойка его просто сожрала бы.Птенцы сыча, попав в незнакомый дом, сразу же нашли себе авторитетного друга.– Они постоянно ходили за старшим однокрылым сычом Боней. Сколько ему лет, неизвестно. Он у нас уже лет пять живет. Для птенцов Боня стал большим авторитетом. Если они находили что-то необычное, начинали призывно кричать, а тот приходил и разбирался, можно ли такое употреблять. И вот один раз на столе остался бутерброд с вареньем. Птенцы, обнаружив незнакомый объект, позвали Боню. Тот прибыл, долго на него смотрел и в результате решил поднять свой авторитет... Бутерброд был побежден – Боня разнес его буквально в клочья. После этого пришлось всех сов купать. Есть даже смешные снимки, на которых фигурирует мокрый Боня – его практически нет, потому что на самом деле тело у сов очень маленькое, все остальное – перья.Вместе с тем, птицы проявляют и присущие им природные особенности.– Допустим, сойка может что-то украсть и спрятать. Когда видит, что я ем какую-то печеньку, подходит и требует угощения. Я демонстративно прячу руку с лакомством за спину. Тогда она улетает, находит украденную раньше и припрятанную вещь – например, карандаш, – снова возвращается и предлагает его в обмен на вкусняшку, – смеется Александр.Несмотря на сытую и комфортную жизнь, птицы все равно делают запасы.– Та же сойка прячет в укромное место провиант. Вторая сойка может где-то порыться, а первой кажется, что та тырит у нее запасы, и между ними начинается микроконфликт. Сойка помнит, что вроде что-то припрятала, но уже не помнит куда и бросается искать «схованку» по всей квартире, – рассказывает Александр.Вот уже пять лет пернатое семейство живет вместе с семьей Александра в двухкомнатной квартире пятиэтажки в районе бывшего военного авиационного училища на Рогани.– Квартира, в общем-то, оказалась подготовленной для питомцев, – говорит Александр. – Когда дети были поменьше, у нас жили хорьки. Еще тогда мы убрали все ковры, а старый паркет перекрыли линолеумом. Так что переход к содержанию птиц был достаточно безболезненным – добавили только сетки на окна.К разноголосому громкому птичьему щебету по утрам семья привычна.– Я с детства – пеший турист, жена тоже. Мы привыкли спать в лесу, – улыбается Александр. – Сычи, между прочим, по весне и ночью могут запеть – это же ночные птицы. Могут прийти ночью – на подушке вместе с нами полежать, по кровати походить...Соседям же, по словам Александра, беспокойное хозяйство хлопот не доставляет.– Звукоизоляция в нашем доме – сумасшедшая, – говорит он. – Так что соседям ничего не видно и не слышно.Помимо птиц и кормовых насекомых в семье живет еще собака Локи породы шелти. Это пастушья овчарка, которую из-за внешнего сходства часто называют мини-колли.– Жена вообще собачница. Как-то нам попалась собака Джина, очень пожилая. Она прожила у нас год и умерла от старости. Мы хотели продолжить «собачье дело», но нужна была собака, которая не тронет птиц, желательно пастушьей породы. Не охранник, а именно пастух – либо колли, либо шелти. Животные последней породы немного мельче, на ней мы и остановились, – рассказывает Александр.Теперь Локи помогает хозяевам с птичьей дисциплиной.– Утром следит, чтобы птицы случайно не выпорхнули из клетки, а вечером бегает, лает, помогает загнать всех на ночевку. Если кто-то упал на пол – не кусает, а нюхает, облизывает. Такой у нас пастух. Птицы ее знают и абсолютно не боятся. Все живут в мире и согласии и не конфликтуют, – замечает Александр.