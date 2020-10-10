Я учитель в средней школе. Мне предлагают поработать на выборах в избирательной комиссии на участке, который будет расположен в нашей же школе. Скажите, какая оплата мне за это положена по закону? И как быть с моими основными обязанностями? Нелли Александровна

Учителя, которые будут принимать участие в работе избирательных комиссий, будут иметь право на гарантии и компенсации, сообщили в юридическом отделе профсоюза работников образования и науки.В частности, в профсоюзе отмечают, ссылаясь на нормы Избирательного кодекса, что на время непосредственного выполнения обязанностей на каждого члена избирательной комиссии распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством для работников на время выполнения ими государственных или общественных обязанностей в рабочее время.– Члены избирательной комиссии освобождаются от выполнения служебных обязанностей по месту постоянной работы на время, необходимое для осуществления обязанностей члена комиссии, – сообщают в профсоюзе.Размер оплаты труда членов избирательных комиссий определяется Кабинетом министров Украины. Для членов избирательных комиссий, освобожденных от выполнения производственных или служебных обязанностей по основному месту работы, размер оплаты труда не может быть меньше средней заработной платы по основному месту работы.