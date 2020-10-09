С помощью вируса злоумышленники получали доступ к системам интернет-банкинга, аккаунтам в соцсетях и электронным ящиком граждан.

Работники киберполиции разоблачили организованную преступную группу хакеров, которая несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.Правоохранители установили, что правонарушители распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан."По оперативной информации, в противоправной деятельности были привлечены хакеров из Киева и Харькова, а также лиц, которые сейчас находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме.Злоумышленники получали логины и пароли от вебсервисов, которые сохранены в настройках браузера. Обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунты соцсетей, электронные ящики и тому подобное. После чего, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банковских счетов граждан", - рассказали в отделе коммуникаций областного главка