Чиновники рассматривают возможность использования собак для выявления людей с коронавирусом. В Финляндии собаки уже работают в аэропорту, и финские специалисты готовы поделиться опытом с украинскими кинологами.

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления людей с признаками Covid-19, сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Ковальчук.В сообщении отмечается, в аэропорту Хельсинки уже работают собаки-нюхачи, специально обученные выявлять запах вируса у прибывающих пассажиров – через образцы пота, собранные на салфетки. Собаке требуется десять секунд для обнаружения человека с признаками Covid-19. После этого пассажиру предлагают бесплатно пройти тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.В Великобритании и Франции тоже начали тренировать собак на распознавание коронавируса.Финские специалисты в рамках работы Консультативной миссии ЕС выразили готовность поделиться опытом с украинскими кинологами и уже провели для них первый онлайн-семинар по этой теме.