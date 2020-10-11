Черные ящики расшифрованы: глава госкомиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом сообщил о наличии грубых нарушений в организации полетов.

В ходе расследования авиакатастрофы Ан-26 обнаружены грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом. По информации председателя правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы самолета Ан-26, вице-премьера Олега Уруского, это удалось установить благодаря расшифровке бортовых самописцев.– Расследование показало наличие грубых нарушений – как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом, – сообщил чиновник.По словам Олега Уруского, 6 октября он заслушал отчет председателей трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы – авиационной, летной и технической.– На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлены обстоятельства трагического шестого полет самолета Ан-26, а также установлено содержание переговоров как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измерителю крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя, – отметил Олег Уруский.Также он сообщил, что комиссия продолжает работу, а Министерство обороны завершит собственное служебное расследование катастрофы 12 октября 2020 года. С 15 октября начнутся выплаты компенсаций семьям погибших в размере 1,57 млн гривен.– После 12 октября материалы будут переданы в военные комиссариаты и ориентировочно после 15 октября ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших, — отметил вице-премьер.