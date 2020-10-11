Весь октябрь харьковчане могут любоваться Марсом, который в это время достаточно приближен к Земле. А 13 октября нас ждет еще одной астрономическое событие – великое противостояние планет, когда Солнце, Земля и Марс выстроятся в одну линию.

Астрономический феномен великого противостояния объяснила директор Харьковского планетария им. Ю.А. Гагарина Галина Железняк.– Земля и Марс – космические соседи. Орбита Марса, как известно, располагается за орбитой Земли. За год Земля проходит один оборот вокруг Солнца. А Марс обходит Солнце почти за два земных года. Поэтому Земля, двигаясь по орбите меньшего радиуса, сначала обгоняет медленный по отношению к ней Марс, но вскоре, обогнав его на круг, вновь оказывается в роли догоняющего. И так они движутся несколько миллиардов лет, то сближаясь, то удаляясь друг от друга, – рассказывает Галина Железняк.Орбиты двух планет представляют собой не окружность, а эллипс. Поэтому бывают моменты, когда Солнце, Земля и Марс могут выстраиваться на одной прямой линии по отношению к наблюдателю.– Вот такое положение, когда Солнце, Земля и Марс условно находятся на одной линии называется в астрономии противостоянием, – продолжает Галина Железняк. – То есть противостоят друг другу не Земля и Марс, а фактически Солнце и Марс по отношению к Земле оказываются в разных направлениях: с одной стороны от Земли – Солнце, а с другой – Марс. И все три объекта кажутся наблюдателю выстроившимися как бы на одной прямой.Такие великие противостояния, по словам специалиста, происходят с определенной регулярностью, примерно через 15–17 лет.– И такое противостояние у нас произойдет 13 октября 2020 года, – уточняет Галина Железняк.А вот сближение Земли и Марса может происходить чаще – почти каждые два года.– Каждые два года Земля приближается к Марсу. Например, наименьшее расстояние между этими планетами было зафиксировано в 2003 году, тогда Земля была от Марса на расстоянии 55,7 миллиона километров. В 2018 году расстояние составило 57,6 миллиона километров. А совсем недавно – 6 октября 2020 года – нас отделяли от Марса 62,1 миллиона километров. В следующий раз на такое расстояние Красная планета приблизится к Земле через 15 лет, – говорит директор Харьковского планетария.То есть в 2018 голу Марс был ближе к Земле, чем в 2020-м, но именно сейчас этот день вызвал ажиотаж.– Наблюдения 2018 года были для Северного полушария крайне неудачными – Марс находился очень низко над горизонтом. Его просто невозможно было рассмотреть – он либо быстро заходил, либо терялся в солнечных лучах, – объясняет Галина Железняк. – А в 2020 году условия для Северного полушария просто великолепные.По ее словам, любоваться Красной планетой можно практически весь октябрь.– Мы ищем Марс сразу под созвездием Андромеды в созвездии Овна. Те, кто интересуется знаками Зодиака и своими счастливыми звездами, знают, что там, где сияет красный диск Марса, находится созвездие Овна. Совсем недавно рядом с Марсом была полная Луна. И фактически сейчас мы наблюдаем Марс очень красивым на юго-востоке небосклона, – говорит Галина Железняк. – Можно сориентироваться таким образом: встав левой стороной к востоку (где встает Солнце), вы окажетесь лицом на строго на юг, и вот между точкой «восток» и точкой «юг» на достаточной высоте от горизонта сияет красноватая звезда. Таким кажется Марс с Земли. Любоваться этим удивительным объектом – планетой, к которой земляне хотят направить космические миссии, – можно в течение всего октября. Это не только занимательно, но и очень романтично.