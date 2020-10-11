Муж решил уйти от меня к другой женщине. Еще и машину хочет забрать. Объясните, какое имущество делится при разводе, а какое нет? Вика

По действующему законодательству процедура раздела имущества возможна как при разводе, так и в период брака, разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи. При этом следует понимать, что не всякое имущество супругов может быть поделено. Так, исходя из норм статьи 69 Семейного кодекса, разделу подлежит лишь имущество, принадлежащее мужу и жене на праве общей совместной собственности, то есть приобретенное в браке.В соответствии со статьей 61 СК, в общей совместной собственности супругов может быть любое недвижимое и движимое имущество, а также денежные средства, полученные во время пребывания в браке: доход от предпринимательской деятельности, заработная плата, пенсия и прочие сбережения. При заключении финансового договора в интересах семьи, деньги и другое имущество (кредит, гонорар, а в случае инвестирования — квартира) тоже являются общей совместной собственностью мужа и жены.В законодательстве не указан конкретный перечень всех материальных ценностей, которые могут принадлежать супругам на праве общей совместной собственности, однако п. 23 постановления Верховного Суда Украины № 11 от 21 декабря 2007 года «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака, признание его недействительным и разделе общего имущества супругов» содержит список имущества, которое делится при разводе:– приватизированная квартира;– земельный участок и частный дом;– транспортные средства (автомобиль, мотоцикл);– ипотечные квартиры (купленные по инвестиционному договору, ипотеке);– денежные средства, акции и другие ценные бумаги, депозитные вклады в банке;– страховая сумма, страховое возмещение, уплаченные за счет общих средств супругов;– паенакопления в жилищно-строительном, дачно-строительном, гаражном кооперативе;– денежные суммы и имущество, принадлежащие по обязательственным правоотношениям;– взносы, оплаченные женой либо мужем при инвестировании на этапе строительства жилья;– страховые платежи, которые были возвращены при досрочном расторжении договора страхования или которые мог бы получить один из супругов в случае досрочного расторжения такого договора на время фактического прекращения брака.Согласно судебной практике рассмотрения споров о разделе имущества, к совместной (общей) нажитой собственности супругов, подлежащей делению после развода, также относятся: мебель и бытовая техника, приобретенная мужем или женой за время брака (холодильник, телевизор, стиральная и посудомоечная машина, пылесос, СВЧ и т.п.); вещи для профессиональных занятий (компьютеры, музыкальные инструменты, врачебное оборудование и прочее); предметы духовного развития (книги, картины и т.д.); украшения (золото, ювелирные изделия и драгоценные камни).В отличие от транспорта и недвижимости, при расторжении брака обычно не делят предметы мебели, компьютерную и бытовую технику, однако высокая остаточная стоимость этих вещей может повлиять на распределение долей и «равный» (по закону) раздел между женой и мужем денег на счетах, а также купленного во время брака жилья, авто, паркоместа и прочих дорогостоящих объектов.