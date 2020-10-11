Лоукостер Ryanair до конца ноября отменяет плату за изменение даты вылета по всем новым бронированиям. Если пассажир не сможет вылететь из-за карантина или захочет изменить билет по другим причинам, он может сделать это бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Запрос на изменение билета авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до первоначального времени вылета. Иначе Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет, сообщает avianews.com Временный отказ от взыскания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого.Новая политика авиаперевозчика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат уплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.