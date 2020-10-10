Об этом сообщает КП "Харьковводоканал"

Как сообщает пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:шоссе Григоровское, 51 (п. №4, стояк), б-р Профсоюзный, 64 (п. №1) до 20:00 10.10.20 г.А также:Индустриальный район: ул. Большая Кольцевая, 126 до 20:00 10.10.20 г.Киевский район: ул. Кисловодская, 11 ,11-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк) до 20:00 10.10.20 г.Московский район: ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), 30 (п. №1) до 20:00 10.10.20 г.Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №3) до 20:00 10.10.20 г.Слободской район: ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк) до 20:00 11.10.20 г.Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10.10.20 г.Шевченковский район: ул. Джанкойская (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), ул. Клочковская, 199-в, пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.10.20 г.