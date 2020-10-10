Из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать трех человек.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 9 октября в 17:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подвале шестиэтажного здания Харьковского национального университета строительства и архитектуры по улице Сумская, 40."На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе шести отделений на автоцистернах и двух отделений на автолестнице.На момент их прибытия в подвале горел стеллаж с бумагами на площади около 2 кв.м. Из-за задымления здания пожарным пришлось эвакуировать с верхнего этажа трех человек", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 17:35 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован.Причина возникновения пожара устанавливается.