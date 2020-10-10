События В Харькове на Героев труда произошло ДТП (видео) Вечерний Харьков 09:48 961 О происшествии сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Читайте также Харьковские журналисты рассказали о том, как голосовать на местных выборах 2020 Светличная поможет харьковским АТОшникам Чиновники грозятся ввести жесткие ограничения БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские журналисты рассказали о том, как голосовать на местных выборах 2020 События 14:43 Лента новостей Харьковские журналисты рассказали о том, как голосовать на местных выборах 2020 14:43 Светличная поможет харьковским АТОшникам 14:26 Чиновники грозятся ввести жесткие ограничения 14:18 Укравтодор заинтриговал загадочными чокерами 12:40 Не спасают даже фильтры: из кранов жителей Купянска течет ржавая вода (видео) 11:30 Придется ли иностранному гостю сидеть на самоизоляции 11:08 В здании харьковского университета произошел пожар (фото) 10:30