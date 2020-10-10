Под стенами Харьковской областной администрации прошла акция протеста ветеранов АТО и ООС, которым должны были выделить землю, но не выделили. Участники акции обратились за поддержкой к харьковскому нардепу.

Светличная отреагировала на обращение участников протеста под ХОГА, которым, несмотря на закон, нынешняя администрация отказалась выделять земельные участки."Понимаю возмущение людей, которые принимали участие в боевых действиях, а вернувшись с войны, должны еще и бороться за свои законные права.Всегда стояла на страже реализации прав защитников независимости Украины. Харьковская область последние годы была в лидерах по предоставлению участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил земельных участков - мы обеспечили выдачу около 10 000 участков в течение этого периода.Те, кто защищал Украину, всегда будут иметь мою всестороннюю поддержку и в дальнейшем. Как народный депутат Украины, обращаюсь к правительству, Госгеокадастру и Харьковской областной государственной администрации с запросом о наличии земельных участков для распределения среди участников боевых действий.Вместе мы добьемся справедливости!", - написала Светличная.