Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Московский, 37, ул. Леонида Быкова (Дыбенко), 37 (п. №1), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), 30 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 87-б (п. №10, стояк) до 20:00 12.10.20 г.А также:Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк), ул. Кисловодская, 11(п. №1), 13 до 20:00 11.10.20 г.Новобаварский район: шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк), б-р Профсоюзный, 64 (п. №1), ул. Селянская, 20 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1) до 20:00 11.10.20 г.Слободской район: ул. Монюшко, 12-а (п. №3, стояк), ул. Зерновая, 53-г (п. №3, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.20 г.Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 11.10.20 г.Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.10.20 г.Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 105-а (п. №1, стояк), ул. Культуры, 11 до 20:00 12.10.20 г.