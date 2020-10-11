Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности во время курения.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 10 октября в 9:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Лозовой.На момент его прибытия пожарных, огнем были охвачены домашние вещи на балконе и диван, на котором спасатели обнаружили без сознания женщину, 1971 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. С признаками отравления продуктами горения женщину госпитализировали в Центральную районную больницу.В 10:12 пожарные локализовали пожар, и в 10:29 полностью ликвидировали.