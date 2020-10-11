Среди пострадавших - двое детей.

Как сообщает отдел коммуникаций областного главка, авария произошла 9 октября на Белгородском шоссе.В результате столкновения автомобилей «Renault» и «ВАЗ-2111» травмы получили 30 и 36-летние водители, а также 8 и 10-летние девочки, которые находились в автомобиле «ВАЗ».На данный момент следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.