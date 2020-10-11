За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 593 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших - 24 445, 421 человек умер, 5 342 - выздоровели.

Ситуация с заболевшими на Харьковщине выглядит так:

    18790 - Харьков (+414 случаев за сутки);
    1363 - Харьковский район (+38 случаев за сутки);
    460 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);
    392 - Дергачевский район (+8 случаев за сутки);
    392 - Змиевской район (+14 случаев за сутки);
    372 - Богодуховский район (+24 случая за сутки);
    322 - Балаклейский район (+13 случаев за сутки);
    291 - Лозовской район (+14 случаев за сутки);
    221 - Первомайский район;
    195 - Великобурлукский район;
    196 - Купянский район (+7 случаев за сутки);
    204 - Изюмский район (+12 случаев за сутки);
    162 - Волчанский район (+9 случаев за сутки);
    161 - Нововодолажский район;
    148 - Золочевский район (+16 случаев за сутки);
    120 - Валковский район;
    87 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
    61 - Шевченковский район (+1 случай за сутки);
    48 - Боровской район (+1 случай за сутки);
    44 - Зачепиловский район;
    43 - Барвенковский район;
    43 - Близнюковский район;
    51 - Кегичевский район (+8 случаев за сутки);
    35 - Коломакский район;
    16 - Двуречанский район(+1 случай за сутки);
    19 - Сахновщинский район;
    12 - Печенежский район.

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