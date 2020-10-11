За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 593 новых случая коронавируса.Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших - 24 445, 421 человек умер, 5 342 - выздоровели.
Ситуация с заболевшими на Харьковщине выглядит так:
18790 - Харьков (+414 случаев за сутки);
1363 - Харьковский район (+38 случаев за сутки);
460 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);
392 - Дергачевский район (+8 случаев за сутки);
392 - Змиевской район (+14 случаев за сутки);
372 - Богодуховский район (+24 случая за сутки);
322 - Балаклейский район (+13 случаев за сутки);
291 - Лозовской район (+14 случаев за сутки);
221 - Первомайский район;
195 - Великобурлукский район;
196 - Купянский район (+7 случаев за сутки);
204 - Изюмский район (+12 случаев за сутки);
162 - Волчанский район (+9 случаев за сутки);
161 - Нововодолажский район;
148 - Золочевский район (+16 случаев за сутки);
120 - Валковский район;
87 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
61 - Шевченковский район (+1 случай за сутки);
48 - Боровской район (+1 случай за сутки);
44 - Зачепиловский район;
43 - Барвенковский район;
43 - Близнюковский район;
51 - Кегичевский район (+8 случаев за сутки);
35 - Коломакский район;
16 - Двуречанский район(+1 случай за сутки);
19 - Сахновщинский район;
12 - Печенежский район.