За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 593 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего заболевших - 24 445, 421 человек умер, 5 342 - выздоровели.Ситуация с заболевшими на Харьковщине выглядит так:18790 - Харьков (+414 случаев за сутки);1363 - Харьковский район (+38 случаев за сутки);460 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);392 - Дергачевский район (+8 случаев за сутки);392 - Змиевской район (+14 случаев за сутки);372 - Богодуховский район (+24 случая за сутки);322 - Балаклейский район (+13 случаев за сутки);291 - Лозовской район (+14 случаев за сутки);221 - Первомайский район;195 - Великобурлукский район;196 - Купянский район (+7 случаев за сутки);204 - Изюмский район (+12 случаев за сутки);162 - Волчанский район (+9 случаев за сутки);161 - Нововодолажский район;148 - Золочевский район (+16 случаев за сутки);120 - Валковский район;87 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);61 - Шевченковский район (+1 случай за сутки);48 - Боровской район (+1 случай за сутки);44 - Зачепиловский район;43 - Барвенковский район;43 - Близнюковский район;51 - Кегичевский район (+8 случаев за сутки);35 - Коломакский район;16 - Двуречанский район(+1 случай за сутки);19 - Сахновщинский район;12 - Печенежский район.