По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

10 октября в 19:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на первом этаже двенадцатиэтажного жилого дома на улице Кричевского."На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв.м. Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей всего подъезда. К сожалению во время проведения разведки в горящей квартире было обнаружено тело погибшего ее владельца 1969 года рождения" - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.В 19:49 пожар локализован, а в 20:38 окончательно ликвидирован.