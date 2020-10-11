Полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, 10 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что возле банкомата неизвестный выхватил у него из рук 400 гривен и скрылся.Как выяснили полицейские, злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.Следственным отделом данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 4 лет тюрьмы.