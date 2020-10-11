О грядущих изменениях рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Николай Радуцкий.

Увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. Должен быть установлен запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время.

По приказу Президента в Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Госпитали власти планируют размещать в существующих больших помещениях немедицинского профиля.

Для увеличения койкомест Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения Медицинской академии наук к принятию больных СOVID-19.

Интерны и студенты старших курсов медицинских вузов будут привлекаться к работе в инфекционных отделениях.

В Минздраве увеличат количество ПЦР-тестов до 50 тыс в сутки.

Также власть возьмутся за решение проблемы с обеспечением кислородом. К концу месяца планируется оборудовать 80% койкомест с подачей кислорода для больных. Для этого, по словам чиновника, правительство выделило регионам 572 миллионов гривен.

Также в правительстве предлагают рассмотреть изменения в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без респираторов или защитных масок.

По словам чиновника, из-за роста случаев заболевания власти приняли решения начать постепенно переводить украинские вузы на дистанционную форму обучения, ограничить работу развлекательных заведений, кафе, клубов и ресторанов, а также объявить весенние каникулы раньше запланированного срока.Кроме того, планируется: