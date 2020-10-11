Предлагаем вашему вниманию дайджест новостей за 5 - 11 октября.



В Харьковской области снова антирекорд: 685 случаев COVID-19 за сутки

Безответственность областной и региональной власти стала причиной серьезных проблем в Валковском районе

Из-за долгов перед Нафтогазом Харьковская область частично может остаться без отопления

Светличная поможет харьковским АТОшникам

Врачи оперативно доставили парня в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.В Новобаварском районе более двух тысяч людей пришли на концерт, несмотря на то, что город находится в оранжевой зоне карантина.Напомним, что 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа АН-26Ш. В результате трагедии погибло 26 человек, среди которых курсанты и члены экипажа.Регион показывает наихудшую в стране тенденцию распространения коронавирусной инфекции.Олег Урурский призвал не допускать политизации процесса расследования авиакатастрофы и избегать любых необоснованных заявлений и комментариевБюджетники Валковщины остались без средств к существованию из-за отсутствия руководства района.Под угрозой старт отопительного сезона в Чугуеве, Рогани и некоторых ОСББ Харькова.Под стенами Харьковской областной администрации прошла акция протеста ветеранов АТО и ООС, которым должны были выделить землю, но не выделили.С помощью вируса злоумышленники получали доступ к системам интернет-банкинга, аккаунтам в соцсетях и электронным ящиком граждан.